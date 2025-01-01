Мэрия Перми не планирует возвращать кондукторов в городские автобусы В дептрансе назвали три причины отказа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время заседания комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин прокомментировал ситуацию с кондукторами в общественном транспорте. По его словам, есть три причины, по которым в общественном транспорте останется бескондукторная система оплаты.

Чиновник рассказал об этом, отвечая на вопросы депутатов.

«В сторону возврата кондукторов мы не движемся по нескольким факторам. Первое — потому что себестоимость работы кондукторов, даже в разрезе отдельно взятых маршрутов, всё равно выходит дороже, нежели эффект от сбора платы за проезд. Второе — как показывает практика, большая доля безбилетных пассажиров — это пассажиры, совершающие короткие поездки: две-три остановки», — отметил Путин.

Он пояснил, что даже если на каких-то маршрутах появятся кондукторы, не факт, что пассажиры-«зайцы» сразу превратятся в пассажиров, оплачивающих проезд.

Третьим фактором чиновник назвал условия рынка труда, в которых «физически набрать большой объём сотрудников крайне проблематично».

Начальник дептранса также сослался на пример Екатеринбурга, где кондукторам платили по 70 тыс. руб., но в итоге власти отказались от этого.

