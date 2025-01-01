Мэрия Перми не планирует возвращать кондукторов в городские автобусы
В дептрансе назвали три причины отказа
Во время заседания комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин прокомментировал ситуацию с кондукторами в общественном транспорте. По его словам, есть три причины, по которым в общественном транспорте останется бескондукторная система оплаты.
Чиновник рассказал об этом, отвечая на вопросы депутатов.
«В сторону возврата кондукторов мы не движемся по нескольким факторам. Первое — потому что себестоимость работы кондукторов, даже в разрезе отдельно взятых маршрутов, всё равно выходит дороже, нежели эффект от сбора платы за проезд. Второе — как показывает практика, большая доля безбилетных пассажиров — это пассажиры, совершающие короткие поездки: две-три остановки», — отметил Путин.
Он пояснил, что даже если на каких-то маршрутах появятся кондукторы, не факт, что пассажиры-«зайцы» сразу превратятся в пассажиров, оплачивающих проезд.
Третьим фактором чиновник назвал условия рынка труда, в которых «физически набрать большой объём сотрудников крайне проблематично».
Начальник дептранса также сослался на пример Екатеринбурга, где кондукторам платили по 70 тыс. руб., но в итоге власти отказались от этого.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.