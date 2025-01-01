Власти Перми могут ввести оплату за проезд в транспорте по SMS Жители жалуются на сломанные валидаторы и перебои с мобильным интернетом Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На заседании комитета гордумы по экономическому развитию чиновники мэрии отчитались о результатах работы общественного транспорта за первое полугодие. Одной из центральных тем обсуждения стала проблема безбилетного проезда и меры, которые принимает городская администрация для её решения. С докладом перед думцами выступил глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

По данным Путина, за шесть месяцев сумма штрафов за неоплаченный проезд в городе достигла 22,59 млн руб., что уже значительно превышает показатель прошлого года: 8,06 млн руб. за 12 месяцев.

Депутаты отметили, что в пермских автобусах жители продолжают жаловаться на технические неисправности валидаторов и перебои со связью. Всё это не позволяет пассажирам оплачивать проезд. В частности, депутат Арсен Болквадзе отметил, что в Кировском районе из-за ограничения мобильного интернета оплата через QR-код или валидатор становится невозможной, а наличные в автобусах сейчас не принимают. По мнению депутата, необходимо предусмотреть альтернативные способы оплаты в подобных ситуациях.

В ответ на это глава дептранса сообщил о рассмотрении возможности оплаты проезда через SMS.

«Задача поставлена. Наши подрядчики её прорабатывают, можно сказать, уже тестируют», — уточнил чиновник.

Он добавил, что основная сложность заключается в обеспечении автоматической отправки электронного билета в ответ на SMS-запрос. Анатолий Путин заверил, что эта задача решаема и вскоре данный метод оплаты станет доступен в пермском общественном транспорте.

При этом возвращение кондукторов в автобусы и трамваи в мэрии не рассматривают.

