Жителей Прикамья предупреждают о тумане 17 сентября Спасатели напоминают о правилах безопасности

Олег Антонов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью и утром 17 сентября местами по региону ожидается такое неблагоприятное метеорологическое явление, как туман.

С связи с этим в ведомстве напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также сообщить о неблагоприятных метеорологических явлениях своим родным и знакомым.

Телефон служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

