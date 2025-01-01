Туристические места Пермского края «оживили» с помощью дополненной реальности Специальные таблички установлены в семи локациях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На популярных туристических локациях Пермского края установили таблички с дополненной реальностью. Места «оживили» с помощью AR-технологии, позволяющей в режиме реального времени наложить цифровую информацию на объекты.

Так, на набережной Камы в Перми можно увидеть плывущие по реке модели пароходов и теплоходов: от первого парохода Пожевского завода до советского «Метеора».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Кудымкаре «оживили» легендарного богатыря Кудым-Оша. Озвучку выполнили профессиональные актёры, и персонаж коми-пермяцкого национального эпоса сам рассказывает гостям о себе.

В Губахе барка князя Михаила Ермолаевича с дружиной проплывает перед посетителями площадки декораций к фильму «Сердце Пармы», в Красновишерске на фоне неба туристы могут увидеть анимированную легенду о Вишере, Полюде и Ветлане.

В Соликамске на водяной мельнице, которая была раньше на берегу Усолки, появляются мифические шишига и водяной, в Чердыни гости видят средневековый кремль. На территории музея «Усолье Строгановское» в Березниковском округе «оживили» старейшее здание местного архитектурного ансамбля — часовню Спаса Убруса XVII века.

Добавим, что GPS-координаты табличек с дополненной реальностью размещены на Туристическом портале Пермского края.

