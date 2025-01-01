В Перми прокуратура вмешалась в ситуацию с аварийным домом В одной из квартир обрушились фрагменты потолочной отделки Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура Кировского района Перми начала проверку в связи с инцидентом, который произошёл в одной из квартир аварийного дома на улице Александра Невского. В помещении обрушились фрагменты потолочной отделки. В связи с нарушениями в содержании многоквартирного дома управляющей компании внесли представление. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Исполняя требования надзорного органа, в здании были выполнены срочные работы по укреплению междуэтажных перекрытий.

В отношении руководителя управляющей компании завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — несоблюдение лицензионных требований при обслуживании общего имущества жильцов. Материалы уже направили в мировой суд для дальнейшего разбирательства.

Сейчас прокуратура продолжает контролировать ситуацию с соблюдением прав граждан при расселении этого аварийного дома.

