Дом.ру банк выдаёт предпринимателям экспресс-гарантии за один день Для получения клиенту не нужно обращаться в офис

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Осень — период активного проведения госзакупок. Это значит, что компании участвуют в торгах и нуждаются в оперативном обеспечении новых контрактов. Чтобы не извлекать средства из оборота, можно воспользоваться простым и удобным инструментом — банковской экспресс-гарантией.

Экспресс-гарантию в Дом.ру банке (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») предприниматель может получить за один день, не выходя из офиса своей компании. Продукт значительно упрощает ведение бизнеса, повышает успешность заключения контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ, помогает бизнесу освоить новые направления и расширить рынки сбыта.

Экспресс-гарантии от Дом.ру банка предоставляются на сумму до 15 млн руб. на срок до 5 лет и отличаются простой, комфортной и быстрой процедурой оформления:

— онлайн без посещения офиса;

— рассмотрение за один день;

— без обеспечения, поручительства и залога;

— без открытия расчётного счёта;

— с минимальным пакетом документов;

— принимается форма гарантии заказчика.

Экспресс-гарантия от банка Дом.ру позволяет оперативно решать бизнес-задачи. Достаточно подать заявку онлайн, получить одобрение и заключить необходимый контракт. Благодаря полностью дистанционному оформлению, продуктом могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели практически из любых регионов России.

Узнать подробную информацию и оформить заявку можно на сайте, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов Дом.ру банка и по телефону 8 800 100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8i1DvHcfHTbvQErVkTkeAyhbFGt6t3YQw9fcyQHw4dwtaVGvhw

