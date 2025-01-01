В школе посёлка Уральский Пермского края не хватает учителей-предметников Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Родители учащихся старших классов школы, расположенной в п. Уральский Нытвенского округа Прикамья, заявили, что их дети лишены возможности изучать алгебру, геометрию и химию из-за острой нехватки педагогических кадров. Предыдущий преподаватель ушёл на заслуженный отдых, и найти ему замену не представляется возможным. Однако, по словам одной из родительниц, директор школы предоставил отчёт о полном штате сотрудников.

«Ребёнок в седьмом классе. У нас нет алгебры, нет геометрии вообще. Это как? Директор вообще ничего не предпринимает. Он нам сказал, что жилья для учителей нет. Старшие классы, экзамены впереди, и нет основных предметов», — рассказала жительница корреспонденту perm.aif.ru.

По словам женщины, в школе обучаются дети с 5 по 11 класс, в параллелях насчитывается около 25 человек. Получается, что более ста учеников остались без учителей. Родители вынуждены прибегать к услугам репетиторов для полноценного освоения учебной программы.

Издание обратилось за разъяснениями в Министерство образования Пермского края. Ответ ведомства пока не поступил

