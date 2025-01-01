В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Давыдовым У него остались двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровске проводили в последний путь бойца российской спецоперации Евгения Давыдова, погибшего этой весной в зоне боевых действий. Об этом сообщили в местной администрации.

Евгений Давыдов родился 17 декабря 1983 года в Александровске. Здесь прошли его детство и юность. Он окончил гимназию, а в 2001 году молодого человека призвали на срочную службу, которую он проходил в войсках МВД Москвы. Оттуда был командирован в Чечню. Евгений дважды был в Чечне, являлся ветераном боевых действий и имел нагрудный знак за отличие в службе II степени.

В последние годы он работал в МУП КЭС электромонтажником. Увлекался рыбалкой и тихой охотой.

Фото: администрация Александровского округа

В феврале 2025 года он принял решение пойти на военную службу по контракту, а 31 марта погиб в бою.

У мужчины остались двое детей. Старший сын сейчас проходит срочную службу, а младшая дочь учится в девятом классе.

В администрации Александровского округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

