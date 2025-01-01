Пермские медики применили новый способ лечения аритмии без кардиостимулятора Поделиться Твитнуть

Пермские врачи внедрили инновационный метод терапии аритмии, альтернативный использованию кардиостимулятора, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Речь идёт о кардионейроаблации, позволяющей избежать имплантации устройства. Данный метод эффективен для пациентов, чьи эпизоды брадикардии обусловлены нарушением равновесия между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.

Кардионейроаблация представляет собой радиочастотную абляцию специфических участков сердца. Процедура направлена на нейтрализацию подавляющего воздействия центральной нервной системы на естественный сердечный ритм и внутрисердечную проводимость.

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова успешно овладели новой технологией. Кардионейроаблация уже была проведена нескольким десяткам больных.

