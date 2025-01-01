К системе мониторинга энергоэффективности в Прикамье подключили 220 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС) интегрировал в систему отслеживания энергоэффективности 220 зданий и сооружений в Прикамье. Илья Шулькин, руководитель ООО «РОКС», сообщил, что к концу текущего года количество объектов, охваченных мониторингом, планируется увеличить до 386. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (учредитель ООО «РОКС»).

По словам Шулькина, РОКС впервые в России внедрил комплексный подход к повышению энергоэффективности, охватывая всю цепочку поставки ресурсов, начиная от поставщика и заканчивая конечным потребителем, а не фокусируясь только на отдельных зданиях. Это принесло ощутимые результаты: учреждения уже получили компенсацию в размере 15,5 млн руб. за некачественное теплоснабжение в течение отопительных сезонов 2023-2024 и 2024-2025 годов.

Ожидается, что экономия за счёт снижения потребления коммунальных услуг по 147 объектам, подключенным к системе мониторинга, может достичь 45,3 млн руб. к концу следующего отопительного сезона. В ближайшее время планируется модернизация оборудования на 25 объектах, где оно было установлено в 2023-2024 годах.

Шулькин также отметил планы по дальнейшей модернизации всех объектов с установленными комплексами РОКС для достижения целевых показателей энергоэффективности. Ожидается, что внедрение системы и последующая модернизация позволят обеспечить ежегодную экономию около 110 млн руб. для 249 краевых учреждений. Совокупная экономия за 10 лет может превысить 1 млрд руб.

ООО «РОКС», созданное в 2022 году, специализируется на организации коммерческого учёта и мониторинга качества предоставляемых коммунальных услуг. Компания занимается автоматизированным регулированием потребления ресурсов, контролем качества на вводе в здание и мониторингом распределения по объекту. Разработки РОКС интегрированы с федеральными ГИС, сертифицированы и включены в реестры Минцифры, а также отмечены наградами на федеральных и региональных конкурсах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.