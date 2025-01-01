В Прикамье в школьной драке ученик получил сотрясения мозга Иск о моральной компенсации рассмотрен в суде Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Березниках Пермского края ученик одной из местных школ получил компенсацию за моральный вред, нанесённый ему одноклассником в результате драки, сообщили в ГУФССП по региону.

Инцидент произошёл непосредственно на уроке. Ученик 2009 г.р. демонстративно, перед всем классом, стянул штаны со своего товарища. Это спровоцировало словесную перепалку, которая переросла в драку. Её быстро остановили, но конфликт на этот не был исчерпан, выяснение отношений продолжилось на улице.

Результатом драки для пострадавшего стали сотрясение мозга и множественные ушибы и ссадины, которые были оценены как лёгкий вред здоровью. Отец пострадавшего инициировал судебный процесс, требуя от родителей виновника компенсацию. Суд удовлетворил иск, обязав их выплатить 110 тыс. руб.

После привлечения судебных приставов вся сумма компенсации была выплачена пострадавшему, а исполнительное производство завершено.

