Волонтёры филиала «ПМУ» помогли очистить Черняевский лес Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Молодые сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» присоединились к ежегодному природоохранному слёту «Очистим Черняевский лес».

Эту акцию уже более двадцати лет организуют школа № 132 и Пермское городское лесничество. За это время она переросла в масштабную экологическую традицию. К ней также присоединился Краевой индустриальный техникум (КИТ). Добровольцы занимаются уборкой территории леса: собирают ветки деревьев, бытовой мусор и приводят в порядок популярные у пермяков места отдыха.

Ксения Шулакова, техник электроцеха филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Ежегодная экологическая акция — это больше, чем просто субботник. Это добрая традиция, которая объединяет нас со студентами и школьниками. Вместе мы не только очищаем лес, но и прививаем молодому поколению любовь к природе, подавая пример личной ответственности.

Мероприятие проходит с 12 по 17 сентября и объединит более 500 участников: школьников, студентов, родителей и рабочую молодёжь.





Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U94G2hy7KsrokAgh4dqToaFbwDetLzjJ3dw1gebKJzk93u7cEj2

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.