Пермяк осуждён за ложное сообщение о теракте и нападение на полицейского

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми признал местного жителя виновным в ложном сообщении о теракте, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ), а также в применении насилия к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе судебного органа.

«Я — террорист!» — таким вызывающим заявлением начал свой разговор с диспетчером экстренной службы 112 мужчина. Житель Перми заявил, что намерен устроить взрыв в многоэтажке, открыв газ в своей квартире в Закамске.

Практически мгновенно удалось установить местоположение звонившего, и по указанному адресу немедленно прибыли полицейские, медики, спасатели и газовая служба. При попытке проникновения в квартиру для предотвращения возможного взрыва мужчина оказал активное сопротивление и напал на сотрудника полиции. Осмотр квартиры показал, что угроза взрыва была ложной.

На судебном заседании обвиняемый утверждал, что в тот вечер распивал спиртное с другом, после чего принял лекарства и успокоительные, и поэтому не помнит произошедшее из-за потери памяти. Однако, прослушав запись своего звонка в службу спасения, он узнал свой голос.

За оба преступления суд назначил наказание в виде штрафа 50 тыс. руб., который был добровольно уплачен осуждённым.

