Дептранс Перми проведёт конкурс профмастерства среди водителей автобусов Он состоится в Камской долине в эти выходные

Администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, 20 сентября состоится конкурс профессионального мастерства среди водителей городских автобусов.

Шофёры продемонстрируют своё мастерство в управлении автобусом, пройдя на скорость трассу из восьми фигур.

По данным дептранса, посетители смогут увидеть ход соревнования с трибун, а также принять участие в сторонних активностях. Например, на площадке пройдёт выставка автобусов разного типа, которые в настоящее время работают на городских маршрутах. Пермяки смогут узнать о них больше, поучаствовать в конкурсах и посидеть за рулем. Участие в мероприятие может принять каждый, вход — свободный.

Конкурс пройдёт на площадке на ул.Маршала Жукова около РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми (ул. Спешилова, 107/3).

