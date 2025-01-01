В детском саду «Талантика» в Перми открыта новая спортплощадка Она предназначена для круглогодичного использования Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на территории детского сада «Талантика» (ул. Плеханова, 63) открылась новая спортивная площадка, на которой ребята смогут заниматься футболом, волейболом и баскетболом.

Также профессиональные спортсмены с опытом работы с дошкольниками будут проводить здесь тренировки по тхэквондо, спортивной гимнастике и лёгкой атлетике. Во время открытия дети представили подготовленные совместно с тренерами-преподавателями спортивные номера и провели на площадке первую игру.

Как объясняют в пресс-службе администрации Перми, особенность площадки — возможность использовать её круглый год. Так, зимой здесь будет открыта секция лыжного спорта.

Площадка была обустроена за счёт средств городского бюджета. Создание современной спортивной инфраструктуры позволяет обеспечить дошкольников качественными условиями для физического развития и приобщения к здоровому образу жизни с раннего детства.

