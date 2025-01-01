В Пермском округе пропавшую пенсионерку ищут с помощью дрона Пенсионерка ушла с дачи 12 сентября и не выходит на связь Поделиться Твитнуть

Для поиска пропавшей под Пермью женщины был задействован дрон. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на представителей «Поискового отряда имени Ирины Бухановой».

Как рассказали волонтёры, пожилая женщина 85 лет пропала 12 сентября около садового товарищества «Сады Корсаково» (Пермский муниципальный округ). Людмила Ивина покинула свой дом в 17:00 и не вернулась, после чего волонтеры немедленно организовали поисковую операцию.

Уже несколько дней поисковая группа, взаимодействуя с местными жителями и представителями экстренных служб, ведет поиски пропавшей. Для повышения эффективности поисков к операции был добавлен беспилотный летательный аппарат.

«Прочёсываем местность на земле, осматриваем с воздуха с помощью дрона — делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти человека. Огромная благодарность местным жителям, ваша помощь бесценна!» — сообщили волонтёры.

К объявлениям о пропаже женщины волонтёры прикрепляли её фотографии и описание одежды, в которую она, предположительно, была одета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.