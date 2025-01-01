Поправки к бюджету Пермского края на 2025-2027 годы рассмотрят в сентябре Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 18 сентября обсудят ряд важных инициатив в сфере социальной политики и экономики, а также поправки в бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026/27. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.

Одним из главных вопросов повестки станет внесение изменений в действующий бюджет, которыми учитывается рост доходов, в том числе за счёт налоговых поступлений от перевозок пассажиров водным и автомобильным транспортом (на 120 млн руб.) и от налога на профессиональный доход (на 314 млн руб.). Проектом предполагаются также дополнительные расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы «указных» категорий (1,1 млрд руб.), на оказание специализированной медпомощи пациентам с онкозаболеваниями (885,7 млн руб.).

«Поправки, подготовленные правительством по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, соответствуют ключевым приоритетам региональной политики. Так, наибольший объём дополнительных средств после принятия законопроекта будет направлен на финансирование сферы здравоохранения. Вместе с тем бюджетные корректировки позволят расширить меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей», — отметил спикер.

В повестку также вошёл законопроект о расширении льгот для предпринимателей. В частности, предлагается освободить собственников конгрессно-выставочных центров, занимающихся организацией выставок и ярмарок, от уплаты налога на имущество организаций. Ещё один проект закона предполагает изменения в региональный закон «О туризме и туристской деятельности», согласно которому у региона появляется возможность организовывать экскурсии и путешествия для студентов колледжей и техникумов до 23 лет. Ранее это было предусмотрено только для школьников.

В рамках «правительственного часа» министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина расскажет о мерах поддержки молодых предпринимателей. Кроме этого, депутаты заслушают доклад министра труда и социального развития Павла Фокина о положении семей с детьми в Пермском крае.

