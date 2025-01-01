Глава Прикамья поблагодарил избирателей за поддержку на выборах Дмитрий Махонин официально вступит в должность в этот четверг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Переизбранный на второй срок губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился ко всем жителям региона, которые пришли на избирательные участки с 12 по 14 сентября и отдали свой голос за него.

В своём телеграм-канале Махонин сообщил, что в выборах приняли участие более 960 тыс. прикамцев, и это говорит о том, что им «важна судьба родной земли», и то, «в каких условиях будут расти дети и внуки».

«Спасибо вам за доверие и поддержку! Это, с одной стороны, вдохновляет на новые достижения, с другой — накладывает ещё большую ответственность, чем когда-либо», — обратился губернатор к жителям Прикамья.

Отдельно Махонин поблагодарил всех, кто работал в эти дни на участках, а также сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности.

Напомним, на выборах главы Прикамья, которые состоялись с 12 по 14 сентября, действующий губернатор заручился поддержкой 70,94% избирателей, получив 685 577 голосов.

