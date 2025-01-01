Для водителей автобусов в Перми пройдёт конкурс профмастерства Приз за первое место — 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Конкурс профессионального мастерства среди водителей пермских автобусов состоится в краевой столице 20 сентября. Местом проведения станет площадка на ул. Маршала Жукова, около РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми (ул. Спешилова, 107/3).

Мероприятие начнётся в 11:00, заезды на скорость по трассе, состоящей из восьми фигур, стартуют с 12:00. Вход на конкурс свободный, для зрителей установят трибуны, также будет работать выставка автобусов разного типа, работающих на городских маршрутах, запланированы конкурсы.

«Такие мероприятия позволяют сотрудникам оттачивать свои навыки, а нам отмечать наиболее успешных сотрудников и награждать их за труд на благо Перми. Надеемся, что конкурс также пробудит интерес у других жителей города, чтобы ещё больше пермяков захотели связать свою карьеру с общественным транспортом», — объясняет начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Призовой фонд конкурса профмастерства составит 300 тыс. руб.: 150 тыс. за первое место, 100 тыс. за второе и 50 тыс. за третье.

