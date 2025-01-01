В Перми начался цикл выездных встреч с председателями ТОС Основная тема — земельные вопросы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в столице региона начался цикл выездных встреч, на которых сотрудники департамента земельных отношений администрации Перми, председатели территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и гаражно-строительных кооперативов (ГСК) обсуждают актуальные земельные вопросы и возможности электронного документооборота.

Кроме того, во время встреч жители могут задать интересующие их вопросы. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что наибольший интерес вызывает тема, связанная с «гаражной амнистией», благоустройство территорий, выделение участков под детские площадки. Как подчёркивают в департаменте земельных отношений, часть вопросов удаётся решить на месте. Например, специалисты помогли жительнице Орджоникидзевского района, которая несколько лет не могла оформить землю под гаражом.

«Люди приходят со своими вопросами, и важно, что они получают не только разъяснения, но и конкретную помощь. Такие встречи помогают нам оперативно реагировать на различные ситуации и предлагать понятные инструменты для их решения», — отметили в департаменте земельных отношений.

С начала сентября встречи с представителями 25 ТОС и ГСК прошли в Мотовилихинском, Свердловском, Орджоникидзевском и Ленинском районах. До конца месяца они состоятся ещё в трёх районах города.

