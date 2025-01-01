Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гран-при пермского кинофестиваля получил фильм из Ирана Завершилась работа фестиваля импакт-кино «Лампа» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми в 12-й раз прошёл Международный фестиваль импакт-кино «Лампа».

Основатель и руководитель фестиваля Ольга Зубкова определяет импакт-кино как кино, оказывающее воздействие: это не просто фильмы, которые говорят о том, что такое хорошо и что такое плохо, а побуждают к действию, помогают принять важные решения, формируют общественное мнение. Для примера она сравнивает фильмы «Белый Бим – чёрное ухо» и «Республика ШКИД». Первый фильм, хоть и говорит о добре и ответственности, но не является примером импакт-кино: он настолько тяжёлый, что зритель испытывает стресс и не реагирует на воздействие, а второй фильм – настоящее импакт-кино, после которого зрители испытывали желание влиять на судьбу беспризорников и даже принимали решение взять в семью ребёнка из детского дома.

Речь не о том, какой фильм лучше: «Белый Бим» – фильм, конечно, выдающийся. Но не импакт-кино.

«Лампа» – фестиваль короткого метра. В конкурсных показах было более 60 короткометражек для взрослых и детей из 11 стран мира. Темами показов стали «Вдохновляющие истории», «Разговоры о любви» и «Манифесты мечты». Впервые состоялся конкурс суперкороткометражек в формате reels. Конкурсные работы можно посмотреть на странице фестиваля ВКонтакте.

Во внеконкурсных показах — фильм «Легенды наших предков» (12+), мини-сериал «Между нами химия» (18+) и многие другие фильмы, сериалы и мультсериалы.

Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей прошли 14 сентября.

Гран-при «Лампы» получил иранский фильм «Прощай, Париж!» режиссёра Мохаммеда Эбрахима Шахбази. Герой фильма – подросток с синдромом Дауна планирует эмигрировать во Францию со своим отцом, однако неожиданное событие в последний момент кардинально меняет их планы.

Ольга Зубкова говорит, что в Иране «Лампа» считается главным в мире фестивалем короткометражек. Иранское участие в фестивале традиционно обширно и сильно.

В конкурсе «Документальный короткометражный фильм» награждены:

Андрей Ананин, фильм «Люди дела. Тонкий лёд» – за измеримый импакт-эффект;

Игнасио Эстареги, фильм «Мельхиор (История бороды)» – за вдохновляющую историю;

Динара Абдрашитова, фильм «Он сказал: «Поехали» – за вдохновляющего героя;

Фатих Дирэн, фильм «Деревня артистов балета» – за импакт-историю;

Эвелина Барсегян, фильм «Со дна вершины» – за лучший сценарий;

Сослан Чехоев, фильм «Амонд (Там, где наш дом: Северная Осетия)» – за лучшую режиссерскую работу.

В конкурсе «Игровой короткометражный фильм»:

Аршия Зейнали, фильм «Счастливая кассета» – за измеримый импакт-эффект;

Пиюш Тхакур, фильм «Первый фильм» – за лучший сценарий;

Игорь Воробьев, фильм «Продукты напротив» – за лучшую мужскую роль;

Ольга Ломоносова, фильм «Привет, это я» – за лучшую женскую роль;

Эмильяно Галигани, фильм «Зораида» – за лучшую режиссерскую работу.

В конкурсе «Анимационный короткометражный фильм»:

Сергей Струсовский, «Песнь о собаке» – за эмоциональную глубину;

Александра Домнина, «Оковы» – за честную историю, близкую каждому;

Варвара Волковова, «Сила рыбов» – за яркую визуализацию искренних чувств;

Иван Ханжин, «В животе змеи» – за чуткое художественное решение;

Роберто Виллафане, «История Тило» – за креативный подход в освещении важной проблемы.

В конкурсе «Социальная реклама»:

Александр Сёмин «Взрослый рядом»;

Алексей Боченин, «Маленьким все кажется большим».

В конкурсе «Социальный видеоролик»:

Алексей Горбунов-младший, «День рождения».

В специальной номинации «Особый фокус»:

Правен Кумар Нагендран, «Синева» – за веру в исполнение мечты;

Виктор Тавшунский, «Особенная» – за честность детского взгляда.

В специальной номинации «Дорога к дому» при поддержке ООН по делам беженцев в РФ:

Владимир Шерстобитов, «Идущий домой»;

Джон Ли Таггарт, «Хадид и я».

В специальной номинации «Импакт-кино полного метра»:

Элен Заргарян, «Будущие»;

Анна Турчанинова, «МХТ. Выход на сцену».

В конкурсе видеоклипов «Лампа вдохновляет»:

Кристина Закимова, «Что скрывает рыба»;

Екатерина Жолнеркевич, «Битва выборов».

Призы за внеконкурсные фильмы фестиваля:

Мария Маслова – за лучший сценарий, фильм «Мужу привет»;

Иван Соснин – за лучшую режиссерскую работу, фильм «Легенды наших предков»;

Карина Чувикова – за лучший импакт-сериал, «Между нами химия».

