Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Гран-при пермского кинофестиваля получил фильм из Ирана
Завершилась работа фестиваля импакт-кино «Лампа»
В Перми в 12-й раз прошёл Международный фестиваль импакт-кино «Лампа».
Основатель и руководитель фестиваля Ольга Зубкова определяет импакт-кино как кино, оказывающее воздействие: это не просто фильмы, которые говорят о том, что такое хорошо и что такое плохо, а побуждают к действию, помогают принять важные решения, формируют общественное мнение. Для примера она сравнивает фильмы «Белый Бим – чёрное ухо» и «Республика ШКИД». Первый фильм, хоть и говорит о добре и ответственности, но не является примером импакт-кино: он настолько тяжёлый, что зритель испытывает стресс и не реагирует на воздействие, а второй фильм – настоящее импакт-кино, после которого зрители испытывали желание влиять на судьбу беспризорников и даже принимали решение взять в семью ребёнка из детского дома.
Речь не о том, какой фильм лучше: «Белый Бим» – фильм, конечно, выдающийся. Но не импакт-кино.
«Лампа» – фестиваль короткого метра. В конкурсных показах было более 60 короткометражек для взрослых и детей из 11 стран мира. Темами показов стали «Вдохновляющие истории», «Разговоры о любви» и «Манифесты мечты». Впервые состоялся конкурс суперкороткометражек в формате reels. Конкурсные работы можно посмотреть на странице фестиваля ВКонтакте.
Во внеконкурсных показах — фильм «Легенды наших предков» (12+), мини-сериал «Между нами химия» (18+) и многие другие фильмы, сериалы и мультсериалы.
Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей прошли 14 сентября.
Гран-при «Лампы» получил иранский фильм «Прощай, Париж!» режиссёра Мохаммеда Эбрахима Шахбази. Герой фильма – подросток с синдромом Дауна планирует эмигрировать во Францию со своим отцом, однако неожиданное событие в последний момент кардинально меняет их планы.
Ольга Зубкова говорит, что в Иране «Лампа» считается главным в мире фестивалем короткометражек. Иранское участие в фестивале традиционно обширно и сильно.
В конкурсе «Документальный короткометражный фильм» награждены:
Андрей Ананин, фильм «Люди дела. Тонкий лёд» – за измеримый импакт-эффект;
Игнасио Эстареги, фильм «Мельхиор (История бороды)» – за вдохновляющую историю;
Динара Абдрашитова, фильм «Он сказал: «Поехали» – за вдохновляющего героя;
Фатих Дирэн, фильм «Деревня артистов балета» – за импакт-историю;
Эвелина Барсегян, фильм «Со дна вершины» – за лучший сценарий;
Сослан Чехоев, фильм «Амонд (Там, где наш дом: Северная Осетия)» – за лучшую режиссерскую работу.
В конкурсе «Игровой короткометражный фильм»:
Аршия Зейнали, фильм «Счастливая кассета» – за измеримый импакт-эффект;
Пиюш Тхакур, фильм «Первый фильм» – за лучший сценарий;
Игорь Воробьев, фильм «Продукты напротив» – за лучшую мужскую роль;
Ольга Ломоносова, фильм «Привет, это я» – за лучшую женскую роль;
Эмильяно Галигани, фильм «Зораида» – за лучшую режиссерскую работу.
В конкурсе «Анимационный короткометражный фильм»:
Сергей Струсовский, «Песнь о собаке» – за эмоциональную глубину;
Александра Домнина, «Оковы» – за честную историю, близкую каждому;
Варвара Волковова, «Сила рыбов» – за яркую визуализацию искренних чувств;
Иван Ханжин, «В животе змеи» – за чуткое художественное решение;
Роберто Виллафане, «История Тило» – за креативный подход в освещении важной проблемы.
В конкурсе «Социальная реклама»:
Александр Сёмин «Взрослый рядом»;
Алексей Боченин, «Маленьким все кажется большим».
В конкурсе «Социальный видеоролик»:
Алексей Горбунов-младший, «День рождения».
В специальной номинации «Особый фокус»:
Правен Кумар Нагендран, «Синева» – за веру в исполнение мечты;
Виктор Тавшунский, «Особенная» – за честность детского взгляда.
В специальной номинации «Дорога к дому» при поддержке ООН по делам беженцев в РФ:
Владимир Шерстобитов, «Идущий домой»;
Джон Ли Таггарт, «Хадид и я».
В специальной номинации «Импакт-кино полного метра»:
Элен Заргарян, «Будущие»;
Анна Турчанинова, «МХТ. Выход на сцену».
В конкурсе видеоклипов «Лампа вдохновляет»:
Кристина Закимова, «Что скрывает рыба»;
Екатерина Жолнеркевич, «Битва выборов».
Призы за внеконкурсные фильмы фестиваля:
Мария Маслова – за лучший сценарий, фильм «Мужу привет»;
Иван Соснин – за лучшую режиссерскую работу, фильм «Легенды наших предков»;
Карина Чувикова – за лучший импакт-сериал, «Между нами химия».
