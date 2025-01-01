После общения с лжесотрудниками ФСБ жительница Прикамья потеряла 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Прикамье 62-летняя жительница Полазны, стремясь уберечь свои накопления, лишилась почти 3 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В одном из мессенджеров пенсионерка получила сообщение от имени «бывшего главы посёлка» с предупреждением о грядущем звонке из ФСБ. Затем, тоже через мессенджер, с ней связался неизвестный мужчина, сообщивший о попытке перевода денег с её счёта на территорию Украины, и переключил её на «следователя ФСБ». После этого последовал ещё один звонок. Неизвестный утверждал, что на имя пенсионерки оформлен кредит в размере 4 млн руб. под залог её квартиры, и ей необходимо срочно спасать деньги. Последний разговор у обманутой женщины состоялся с «сотрудником Центробанка». Следуя его инструкциям, она в течение двух недель снимала со счетов все свои сбережения и переводила их на «секретные счета Центробанка России», причём номера счетов постоянно менялись.

Лишь через несколько дней женщина обратилась в полицию, осознав, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведётся расследование.





