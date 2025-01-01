В акции «Цветы жизни» приняли участие более 28 тысяч прикамских школьников Они собрали 4,8 млн рублей для помощи тяжелобольным детям Поделиться Твитнуть

В 2025 году в благотворительной акции «Цветы жизни» приняли участие 28 325 учащихся Пермского края, собрав в общей сложности 4 842 969 руб. Эти средства направлены в фонд «Дедморозим» для оказания помощи детям-сиротам и ребятам, столкнувшимся с серьёзными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе фонда, в мероприятии приняли участие 184 образовательных учреждения из 55 населенных пунктов, включая Севастополь и Советский (ХМАО-Югра). Лидерами по числу участников стали пермские школы: № 76 (1093 ученика), «Дуплекс» (1047 учеников) и гимназия № 33 (907 учеников). Среди округов Пермского края наибольшую активность проявили Оса, Березники и Кунгур, собравшие 623, 498 и 454 участника соответственно.

Команда «Дедморозим» рассмотрела 965 заявок, причём 85% из них были поданы родителями. Каждый четвертый участник присоединился к акции впервые.

По словам Кристины Быстрик, руководителя отдела пропаганды чудес «Дедморозим», несмотря на то, что в текущем году не удалось превысить прошлогодний результат, «Цветы жизни» остаются масштабным благотворительным проектом в регионе. Важнее не абсолютные цифры, а стабильная вовлеченность участников, для которых помощь другим стала доброй традицией в начале года.

Отметим, акция проводится с 2018 года, и за это время привлекла свыше 32 млн руб., включая 5,1 млн руб. в 2024 году, когда был установлен рекорд Пермского края (30 тыс. участников). Собранные пожертвования направляются на паллиативную помощь детям, покрытие транспортных расходов для доставки помощи в отдаленные районы, а также адаптацию сирот к жизни вне стен интернатов.

Участники «Цветов жизни» отмечают День знаний необычным способом: вместо множества индивидуальных букетов класс дарит один общий, а сэкономленные деньги идут на поддержку нуждающихся детей. Суть идеи не в полном отказе от цветов, а в возможности начать учебный год с акта милосердия.

