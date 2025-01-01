Из-за попытки теракта в Перми задержаны два школьника Одному 11 лет, второму 15 Поделиться Твитнуть

РЖД

Двое пермских подростков, 11 и 15 лет, предприняли попытку поджога релейного шкафа на железной дороге в Пермском крае. Оба несовершеннолетних задержаны.

В Перми 12 сентября Дзержинский районный суд получил ходатайство следствия об определении меры пресечения в виде домашнего ареста для 15-летнего местного жителя. Он подозревается в подготовке к совершению тяжкого преступления, квалифицируемого ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

По данным следствия, юноша обвиняется в попытке организации поджога, направленного на дестабилизацию работы государственных органов и оказание давления на принимаемые ими решения. Преступление планировалось и осуществлялось группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам дела, второму участвовавшему в преступлении школьнику 11 лет. Он ещё не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за данное деяние, отметили в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого выразил согласие с ходатайством следователя.

Суд постановил применить к несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.