В крайизбиркоме сообщили об итогах выборов губернатора Прикамья Явка превысила 49%

Константин Долгановский

На выборах главы Пермского края, по предварительным данным, проголосовало 967 208 избирателей, что соответствует 49,03% от общего числа зарегистрированных избирателей. Этот показатель явки признан самым высоким за всю историю выборов губернатора в регионе, сообщает крайизбирком.

Действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия») получил поддержку 70,94% проголосовавших, что в численном выражении составляет 685 577 голосов.

Ксения Айтакова (КПРФ) набрала 10,3% голосов, за неё проголосовал 99 501 избиратель.

Олег Постников (ЛДПР) получил поддержку 7,89% участников голосования, или 76 211 голосов.

За Дениса Шитова («Новые люди») проголосовало 5,87% избирателей, что соответствует 56 756 голосам.

Людмила Караваева («Партия пенсионеров») получила 3,26% голосов, её поддержали 31 488 избирателей.

Официальные результаты выборов будут объявлены после утверждения Избирательной комиссией Пермского края на заседании.

