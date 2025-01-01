Бывший сотрудник прикамской колонии незаконно получал северные надбавки После выхода на пенсию он переехал из Ныроба в Москву Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чердынский районный суд рассмотрел дело о мошенничестве, фигурантом которого стал 49-летний житель Москвы, который раньше жил в Ныробе. Мужчину осудили за незаконное обогащение за счёт пенсионных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как следует из материалов дела, бывший работник исправительной колонии №1, выйдя на пенсию по выслуге лет, оформил её, указав местом проживания посёлок Ныроб. Это позволило ему получать выплаты с районным коэффициентом 1,2 (20%). Однако сразу после назначения пенсии, в августе 2016 года, он переехал в Москву. Несмотря на это, мужчина не уведомил пенсионный орган о смене адреса и продолжал незаконно получать увеличенную пенсию.

Таким образом, живя в столице и получая пенсию с учетом "северной" надбавки, положенной жителям Чердынского района, он нанес ущерб бюджету РФ в лице ФСИН России на сумму 384 615,48 руб. Это квалифицируется как крупный размер. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: полное признание вины, искреннее раскаяние, возмещение ущерба, наличие детей (одного несовершеннолетнего и одного малолетнего), а также состояние здоровья подсудимого, назначил ему наказание в виде штрафа 70 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в силу.

