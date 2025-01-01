Из сквера Татищева в Перми исчезли «Часы обратного отсчёта» Объект отправился на реставрацию Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Пермь лишилась достопримечательности: в сквере им. Татищева демонтировали арт-объект «Часы обратного отсчёта». Они были установлены в 2018 году в честь 300-летия города. Несмотря на завершение юбилейных торжеств, часы продолжали функционировать. Однако 14 сентября жители города обнаружили их отсутствие.

Как сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на администрацию города, объект отправился на реставрацию. Планируется обновить его внешний вид путём перекраски, а также заменить устаревший медиаэкран. Кроме того, будет добавлен QR-код, предоставляющий доступ к сведениям о различных этапах истории Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что арт-объект «Часы обратного отсчёта» выполнен по проекту скульптора Рустама Исмагилова. Сама конструкция объекта — механизм более пяти метров в высоту с водяным колесом в основании. Аналогичное деревянное колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась история города в 1723 году.

Контракт на поставку и установку «Часов обратного отсчёта» администрация Перми в лице МАУ «Агентство социокультурных проектов» заключила с ООО «ГК Кучер».

