Пермяка осудили за покупку алкоголя и табака с чужой банковской карты Приговор пока не вступил в законную силу

Пермяк, воспользовавшийся содержимым дамской сумки, понесет уголовное наказание. Об этом сообщает Орджоникидзевский районный суд Перми.

Известно, что мужчина увидел оставленную женскую сумку, в который были паспорт с тысячей рублей и банковской картой. Он решил на найденные деньги купить спиртное, табачную продукцию. В суде пермяк признал свою вину в содеянном, возместил ущерб потерпевшей.





«С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимого, фактических обстоятельств содеянного, суд назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 9 000 рублей», — прокомментировали в суде.





В суде также отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.









