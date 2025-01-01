Пермский суд отправил подростка под домашний арест за покушение на совершение теракта Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Пермский суд отправил подростка под домашний арест за покушение на совершение теракта. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

Известно, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения поступило в суд 12 сентября. Ему предъявлено обвинение за покушение на совершение поджога. Согласно материалам, представленным в суд, подростки 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф.

В суде отметили, что возраста уголовной ответственности по инкриминируемому преступлению достиг только один из них. Сторона защиты не возражала против удовлетворения ходатайства.

Пермяка отправили под домашний арест до 10 ноября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

