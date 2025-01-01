В Перми 14 сентября почтят память погибших при крушении «Боинга» Трагедия произошла в 2008 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в Перми почтят память погибших при крушении «Боинга» в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.





Церемония «Час памяти» пройдёт на мемориальном комплексе на месте крушения самолета в Свердловском районе Перми в 12:00. Память погибших почтят минутой молчания, также все желающие могут возложить цветы у часовни на ул. Кабаи.





Напомним, крушение пассажирского лайнера «Боинг 737-505» произошло 14 сентября 2008 года. Самолёт направлялся из Москвы в Пермь, разбился при заходе на посадку. Он не долетел 11 километров до взлетно-посадочной полосы пермского аэропорта.

