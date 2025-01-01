Елена Бардукова В Прикамье объект культурного наследия в Чердыни планируется отреставрировать до конца 2027 года Начальная цена — 313 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГКУ ПК «Центр организации закупок» опубликовало аукцион на выполнение работ по реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Училище ремесленное» по ул. Яборова, 8 в Чердыни. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить все подготовительные и ремонтные работы в соответствии с научно-проектной документацией: реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, металлических и деревянных конструкций и деталей, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, конструкций и деталей из естественного и искусственного камня, а также произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Общая площадь трёхэтажного здания составляет 1,7 тыс. кв. м, строительный объём контракта — 7,9 тыс. куб. м. Начальная цена составляет 313 млн руб., источник финансирования — бюджет Пермского края.

Заявки принимаются до 1 октября 2025 года. Победитель должен будет приступить к работам 8 декабря текущего года и завершить их в декабре 2027-го.

