Избиратели Прикамья, подавшие заявку на ДЭГ, могут проголосовать даже при ограничении мобильного интернета Необходимо воспользоваться порталом «Госуслуги»

Константин Долгановский

Как сообщает Избирательная комиссия Пермского края, жители Пермского края, подавшие заявку на дистанционное электронное голосование, могут принять участие в выборах губернатора Прикамья даже при отсутствии мобильного интернета.

Без ограничений можно воспользоваться порталом «Госуслуги» и проголосовать на сайте дистанционного электронного голосования.

Кроме того, ДЭГ можно воспользоваться в помещении любой участковой избирательной комиссии или подключившись к любой из публичных точек доступа к Wi-Fi.

Напоминаем, в субботу, 13 сентября, в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья, это связано с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах.

Жителей просят не поддаваться панике и быть внимательными. В ведомстве подчёркивают, что «все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз». В случае угрозы необходимо звонить по номеру вызова экстренных служб — 112.

