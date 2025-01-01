В Прикамье из-за многочисленных нарушений закрыли частный дом для престарелых Учреждение в Губахе не было предназначено для оказания социальных услуг Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Прокуратура Губахи Пермского края и специалисты контролирующих органов проверили частное учреждение по уходу за престарелыми и инвалидами (с их постоянным проживанием) на предмет исполнения законодательства о социальном обслуживании и пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края, был выявлен ряд нарушений. Так, недолжным образом было организовано питание постояльцев и порядок оказания им социальных услуг, не была создана доступная среда для маломобильных пациентов. Кроме того, помещения дома престарелых не были предназначены для оказания соцуслуг, а персонал учреждения не обеспечивал качественный медицинский уход проживающим.

По итогам надзорных мероприятий прокурор города направил исковое заявление о прекращении работы учреждения в Губахинский городской суд, который удовлетворил требования надзорного органа. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прекратили доступ в здание, специалисты минсоцразвития Пермского края устроили проживающих граждан в государственные социальные учреждения региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.