Спортсмен из Прикамья стал победителем чемпионата России по летнему биатлону Даниил Усов стал лучшим в мужском спринте Поделиться Твитнуть

Фото: министерство фиизческой культуры и спорта Пермского края

В мужском спринте на чемпионате России-2025 по летнему биатлону в Чайковском победу одержал Даниил Усов из Пермского края.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Прикамья, он преодолел дистанцию 10 км с кругом штрафа на двух огневых рубежах за 23 минуты 51,7 секунды.

Уступивший с одним промахом победителю 2,4 секунды Карим Халили (Московская обл.) занял второе место. На третьем месте с отставанием в 3,6 секунды расположился чисто отстрелявший Олег Домичек (Новосибирская обл. — Алтайский край).

Ещё один спортсмен из Прикамья Иван Колотов расположился на 13-м месте.

В женском спринте победительницей стала Елизавета Каплина. Она допустила один промах на двух огневых рубежах и на финише дистанции 7,5 км показала результат 20 минут 7,9 секунды. С одним промахом и отставанием в 21,4 секунды второе место заняла Екатерина Мошкова. «Бронзу» завоевала Виктория Метеля, с кругом штрафа уступившая 23 секунды.

Добавим, программа летнего чемпионата России завершится в воскресенье, 14 сентября. В этот день в Чайковском пройдут классические эстафеты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.