Средняя явка на выборах в Пермском крае достигла 27,6%

Константин Долгановский

Как сообщает крайизбирком, во второй день голосования, 13 сентября, на 15:00 средняя явка на выборы губернатора Прикамья составила 27,6% избирателей. С учётом ДЭГ проголосовали 545 159 жителей региона.

Избирательные участки Прикамья открыты до 20:00. Подавшие заявку на ДЭГ могут проголосовать со своего устройства.

Напомним, все избирательные участки в Пермском крае оборудованы системами видеонаблюдения. Видеокамеры будут вести непрерывную запись происходящего на участках, а с некоторых из них будет осуществляться прямая трансляция в центр общественного наблюдения, расположенный в молодежном центре «Кристалл». В дни выборов любой желающий сможет наблюдать за ходом голосования онлайн из Центра общественного наблюдения.

Граждане, не имеющие возможности посетить избирательный участок по уважительным причинам или не зарегистрировавшиеся для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут реализовать свое право голоса на дому. Для этого необходимо до 14:00 14 сентября связаться со своей участковой комиссией и заявить о желании проголосовать вне участка. Передать просьбу о голосовании на дому можно также через родственников, соседей или знакомых.

