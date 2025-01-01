В Пермский край идёт «бабье лето»
Воздух прогреется до +21 градуса
Благодаря антициклону, центр которого расположился над республикой Коми, в Пермском крае установилась сухая и ясная погода без существенных осадков.
По словам Максима Симакина, специалиста экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, необходимо учитывать, что юго-восточная периферия этого антициклона будет приносить холодный воздух из полярных широт. Это ограничит дневной прогрев воздуха и будут наблюдаться значительные колебания температуры вплоть до отрицательных значений ночью и рано утром, особенно в низинах и пониженных участках рельефа.
Ситуация начнёт меняться к середине второй декады сентября, когда центр антициклона сместится в юго-западном направлении.
«Это создаст благоприятные условия для роста температуры и сделает погоду более комфортной. В результате, по прогнозам синоптиков, температура может подняться до +16 — +21 градуса», — отмечает Максим Симакин.
