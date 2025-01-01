В первый день фестиваля «Лампа» площадки в Перми посетило более 850 человек Событие продлится до 14 сентября Поделиться Твитнуть

В пятницу, 12 сентября, в Перми состоялось открытие Международного фестиваля импакт-кино «Лампа» (возрастное ограничение в зависимости от площадки фестиваля от 6+ до 16+), которое проходит в столице Прикамья в 12-й раз.

По данным пресс-службы краевого правительства, фестивальные площадки в первый день посетило более 850 человек. Для участников и гостей была подготовлена развлекательная программа с музыкальными и танцевальными номерами, инклюзивный модный показ, вставками из конкурсных работ этого года и видео-приветами от амбассадоров фестиваля. Завершился вечер показом фильма «Особенности национальной больницы» (12+).

Напомним, на фестивале запланирована обширная кинопрограмма: в конкурсных показах — более 60 короткометражек для взрослых и детей из 11 стран мира. Темами показов станут «вдохновляющие истории», «разговоры о любви» и «манифесты мечты».

Во внеконкурсных показах фильм «Легенды наших предков» (12+), мини-сериал «Между нами химия» (18+) и многие другие фильмы, сериалы и мультсериалы. Впервые состоится конкурс суперкороткометражек в формате reels. Конкурсные работы можно будет посмотреть на странице фестиваля ВКонтакте.

Среди специальных событий — кулинарное ток-шоу «Кинокухня «Лампы» — готовим, показываем, пробуем импакт-кино, приготовленные с любовью!». В программе также интеллектуальная игра с импакт-начинкой: «Киномозгобойня» среди сборных команд зрителей, режиссёров и членов жюри фестиваля. Ведущий — Александр Смирнов, актёр, сценарист, режиссёр, певец и автор песен.

