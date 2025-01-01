За использование изображений Чебурашки и Крокодила Гены житель Перми заплатит 53 тысячи рублей Суд поддержал требования Союзмультфильма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иск о неправомерном использовании объектов авторского права от АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к жителю краевой столицы поступил в Индустриальный районный суд Перми.

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в октябре 2022 года ответчик для продвижения товаров и услуг разместил на своём сайте vprazdnik-perm изображения мульт-героев «Чебурашки» и «Крокодила Гены» без разрешения правообладателя.

Суд установил, что персонажи мультфильма являются объектами интеллектуальной собственности компании, а образцы произведения, исключительные права на которые принадлежат истцам, использовались без выплаты автору вознаграждения.

Решением суда за нарушение авторских прав истцов на товарные знаки и персонажи мультфильма с владельца сайта взыскана компенсация в размере 40 тыс. руб., расходы по уплате госпошлины в размере 8 тыс. руб., а также расходы на фиксацию нарушений в размере 5 тыс. руб.

Судебный акт не вступил в законную силу.

