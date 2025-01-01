За первую неделю сентября в Перми демонтировали 14 незаконных НТО Больше всего — в Индустриальном и Свердловском районах Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным администрации Перми, за первую неделю сентября в краевой столице демонтировано 14 незаконно установленных стационарных объектов. Наибольшее количество объектов снесено в Свердловском и Индустриальном районах города — по три в каждом.

Так, в Индустриальном районе демонтированы киоски на улице Мира, 78,А, 93 и павильон на ул. 9 Мая, 22. В Свердловском районе киоск на ул. Полины Осипенко, 50 и два лотка для уличной торговли по ул. 1-я Красноармейская, 58А.

В Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском и Дзержинском районах города на чатсных и муниципальных территориях демонтировано по два НТО, в числе которых — киоски, лотки для уличной торговли и павильоны. В частности, снесены киоск на ул. Генерала Наумова, 10, лоток для уличной торговли на ул. Первомайская, 10, павильоны по адресам ул. Ивана Франко, 38, ул. Соликамская, 95, ул. Вильямса, 39Б, пр. Парковый, 26Б, а также два павильона на шоссе Космонавтов, 6.

