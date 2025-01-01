В первый день выборов явка в Пермском крае составила 18,41% Хуже всего голосовали жители Березников, Нытвы и Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По завершении первого дня голосования, 12 сентября, общая явка избирателей в Пермском крае, включая данные дистанционного электронного голосования, достигла отметки в 18,41%. Свои голоса различным кандидатам отдали 363 тыс. 184 человек. Такие данные представили в Избирательной комиссии Пермского края.

В первый день голосования на избирательных участках можно было встретить людей из разных сфер деятельности: врачей, сотрудников МЧС, работников заводов, полицейских и тренеров по физкультуре, рассказали в крайизибркоме.

Согласно данным ГАС «Выборы», самый высокий результат по явке показали жители Бардымского и Косинского округов — 33.45% и 32,02% соответственно. Наихудшие результаты в первый день голосования оказались в Березниковском (9,80%) и Нытвенском (9,95%) округах, а также в Перми (10,22%).

Предстоящие 13 и 14 сентября станут заключительными днями голосования. Найти свой избирательный участок можно с 8 утра до 8 вечера. Те, кто заранее подал заявку, могут воспользоваться возможностью круглосуточного онлайн-голосования.

В течение всех дней проведения выборов работает телефонная «горячая линия» при Центре общественного наблюдения. Позвонив по номеру 8 (800) 200-76-94 любой желающий может обратиться за справочной информацией или сообщить о нарушениях в ходе выборов губернатора Пермского края.

