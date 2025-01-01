В Прикамье свой гражданский долг на выборах исполнили осуждённые в СИЗО и пациенты психбольницы Ход голосования в СИЗО и лечебнице для душевнобольных проконтролировал Игорь Сапко Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

В первый день голосования на выборах уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко проинспектировал несколько объектов. После этого он рассказал, что везде избирательный процесс проходит в рамках закона и нет ни одного нарушения. Перед тем, как проконтролировать ход голосования, Сапко заехал на свой избирательный участок.

«Проголосовал привычным способом — бумажный бюллетень, кабина, галочка. Всё привычно и стандартно», — отметил он.

После этого омбудсмен сразу поехал в Краевую клиническую психиатрическую больницу на Банной горе, где проголосовали 512 избирателей. По мнению Сапко, атмосфера в лечебнице для душевно больных «спокойная, наблюдателей в этом году нет, но все требования к голосованию строго соблюдаются». Закончив инспекцию в психбольнице, прикамский омбудсмен побывал в СИЗО №1 и №5, где содержатся исключительно женщины.

В СИЗО №1 работает сразу два участка на 354 избирателей, а в СИЗО № 5 из 87 избирателей первыми свой голос отдали те, кто участвует в следственных действиях и судебных заседаниях. Практически все сотрудники (94%) проголосовали через систему ДЭГ.

В числе следующих объектов, где побывал примкамский омбудсмен, — Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова, Дворец детского юношеского творчества, пермская школе №22 и Молодёжном центре «Кристалл».

«Заглянул в школу №22 — здесь не только комфортно и по-осеннему уютно, но и работает буфет с вкусной выпечкой. Не удержался и попробовал шаньгу — сочная, горячая», — поделился своей радостью Сапко.

