У пермяков почти в два раза вырос интерес с иностранным языкам Повысился запрос также на бытовые услуги Поделиться Твитнуть

Аналитики платформы «Авито Услуги» выяснили, какие услуги были самыми популярными у пермяков в августе. Как оказалось, в последний месяц лета у жителей краевой столицы отмечался подъём спроса на обучающие программы и услуги, связанные с обслуживанием жилья и личных вещей. Горожане стремятся к профессиональному росту и не пренебрегают вложениями в комфорт и поддержание имущества в надлежащем состоянии.

В частности, в сфере бытовых услуг сохраняется устойчивая тенденция к увеличению заказов. Услуги химчистки и стирки стали востребованнее на 40%, при этом средняя стоимость составляет от 500 руб., рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито».

Образовательные программы и курсы по-прежнему занимают важное место в жизни пермяков. Наибольший скачок спроса продемонстрировали иностранные языки, интерес к которым увеличился почти вдвое, средняя цена за урок — от 800 руб. Музыкальные и театральные направления также пользуются популярностью, прирост составляет 20%, средняя стоимость — от 700 руб. Подготовка к школьным и вузовским предметам показала увеличение спроса на 30%, средняя цена — от 700 руб.

В заключение, пермяки активно инвестируют в свое образование и в улучшение условий жизни, о чем свидетельствует возросший спрос на различные услуги в августе 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.