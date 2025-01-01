На улице Газеты Звезда в Перми продают доставку роллов «Мао Мао» Цена сделки — 3,49 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Газеты Звезда, 52, продают доставку роллов «Мао Мао». Цена сделки — 3,49 млн руб. Объявление о продаже размещено на платформе «Авито».

Доставка представлена на рынке более пяти лет. Помещение является арендным, оно полностью отремонтировано и укомплектовано: в нём есть кабинет, зона мойки, два санузла, зона для персонала, разгрузочная зона, горячий и холодный цеха, склад и др.





В настоящее время «Мао Мао» занимается только роллами, но, по словам собственника, есть «все условия и оборудование для запуска горячих позиций».





«Бизнес максимально оптимизирован и стабильно приносит прибыль. Все процессы отлажены, что обеспечивает комфортную работу. От бизнеса не избавляюсь, все 5 лет занимаюсь лично», — указано в объявлении.





Владелец отметил, что срок окупаемости составит год. Он готов оказать помощь и поддержку новому собственнику в первые три месяца.

