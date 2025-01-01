Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых Годовая инфляция составила 8,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 12 сентября, на очередном заседании совета директоров Центральный банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 17% в годовом исчислении. Информация об этом опубликована на официальном интернет-ресурсе регулятора.

В ЦБ отметили, что показатель роста цен почти не изменился, он составил 6,3%. Показатели инфляции находятся на уровне 4-6%, годовая инфляция составила 8,2%.





Кроме того, увеличился рост кредитования при смягчении денежно-кредитных условий, хотя они «остаются жёсткими». Процентные ставки снизились.





Экономика же возвращается к сбалансированному росту, а ожидания по инфляции остаются высокими, что может препятствовать её замедлению.





По прогнозам Банка России, при условии проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к целевому значению в 4% в 2026-м и останется на этом уровне в дальнейшем. Для этого регулятор планирует поддерживать ту же денежно-кредитную политику.





Следующее заседание, посвящённое ключевой ставке, запланировано на 24 октября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.