Пострадавший от мошенников житель Прикамья выиграл у банка суд Финансовая организация знала, что мужчина стал жертвой аферистов, но не аннулировала кредитный договор

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Житель Березников оказался вовлечён в сложную схему обмана. Летом 2023 года ему позвонили незнакомцы, представившиеся работниками службы безопасности банковского учреждения. Они сообщили о якобы оформленном на его имя кредите и, с целью его «отмены», потребовали незамедлительно установить на телефон приложение под названием «Rust Desk». Доверчивый гражданин, поддавшись психологическому давлению, выполнил указания злоумышленников. Результат оказался печальным: в мгновение ока он стал «должником» на круглую сумму в один миллион рублей.

Осознав обман, потерпевший незамедлительно обратился в банк с заявлением о мошеннических действиях. Однако, ПАО «Совкомбанк» продолжил снимать деньги со счёта мужчины, а спустя год подал на него в суд с требованием о взыскании задолженности. Обманутому клиенту ничего не оставалось, как подать встречный иск.

Березниковский городской суд Пермского края установил отсутствие факта предоставления кредита непосредственно истцу. Суд пришел к данному заключению, обнаружив, что номер телефона, принадлежащий заемщику, был использован посторонними лицами. Кроме того, часть денежных средств, полученных на кредитную карту, были переведены неустановленному лицу без ведома и согласия пострадавшего. Несмотря на многократные обращения, банк не аннулировал кредитный договор и продолжал самостоятельно снимать денежные средства со счёта гражданина ежемесячно в счёт погашения кредитной задолженности.

Суд признал договор недействительным и отказал банку в удовлетворении искового заявления о взыскании долга.

ПАО «Совкомбанк» пытался оспорить решение суда первой инстанции в Пермском краевом суде, однако апелляционная инстанция не обнаружила оснований для отмены обжалуемого решения. Решение суда первой инстанции оставлено в силе, а апелляционная жалоба отклонена, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

