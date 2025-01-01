Алёна Бронникова Для учителей в Прикамье создали комиссию по защите профессиональной чести Орган будет рассматривать заявления педагогов о нарушении их прав Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье создали комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Согласно положению, утверждённому минобром, новый коллегиальный орган создаётся сроком на три года для урегулирования разногласий между воспитателями в детских садах и учителями и другими участниками образовательных отношений.

«Комиссия рассматривает заявления педагогических работников, обратившихся с целью реализации их права на защиту профессиональной чести и достоинства, а также о фактах нарушения норм профессиональной этики, повлёкшее за собой нарушение их трудовых прав. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров с федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ», — отмечается в документе.

В ходе рассмотрения заявлений будут устанавливаться наличие нарушения норм этики в отношении педагогов, приниматься меры по урегулированию ситуации, в том числе возможное дисциплинарное взыскание. Участникам будут направляться рекомендации и предложения по урегулированию споров и по профилактике повторных ситуаций.

В обращении заявители должны будут указывать оспариваемые действия или бездействие участников образовательных отношений, в случае обжалования решения о применении — оспариваемые действия или бездействие руководителя организации, а также основания, по которым считают, что его права были нарушены.

В состав комиссии вошли статс-секретарь — замминистра образования и науки Пермского края Анастасия Парфёнова (на должность председателя комиссии), глава краевого профсоюза образования Ирина Киселёва (зампредседателя), ведущий консультант отдела управления образования и воспитания минобра Галина Анисимова (секретарь), а также начальник отдела надзора по вопросам оплаты труда Ольга Именных и замначальника отдела надзора в сфере трудовых отношений Госинспекции труда Алёна Суслонова, зампредседателя краевого профсоюза образования Татьяна Шелатонова и представитель органа местного самоуправления в сфере образования.

