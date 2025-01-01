Пермское предприятие ракетно-космической отрасли попало под санкции Японии В санкционном списке этой страны оказалось 48 российских компаний Поделиться Твитнуть

НПО "Искра"

ВКонтакте

Власти Японии ввели санкционные меры против 48 российских организаций и 14 физических лиц. В их число попало пермское научно-производственное объединение «Искра». Об этом говорится в заявлении японского Министерства иностранных дел.

Санкции затрагивают ограничения платежей и операций с капиталом. Для их осуществления теперь потребуется специальное разрешение от японского МИДа.

НПО «Искра» является правопреемником СКБ-172 (впоследствии — КБМаш), было основано в 1955 году в Перми. На предприятии велись разработки твердотопливных ракет. На протяжении своей истории коллектив НПО участвовал в создании и производстве двигателей для различных типов ракет. В конце 2024 «Искра» вошла в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Напомним, по итогам 2024 года ПАО «НПО «Искра» впервые за несколько лет зафиксировало чистую прибыль, она составила 314,3 млн руб. С 2019 года компания завершала финансовые периоды с убытками от 1,7 до 4,6 млрд руб. В прошлом году выручка составила 9,7 млрд руб., из них 8,8 млрд руб. — от продажи промышленной продукции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.