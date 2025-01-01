В Прикамье зафиксированы первые заморозки Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

В ночь на пятницу, 12 сентября, в Пермском крае зафиксированы первые заморозки. В таких населенных пунктах, как Бисер и Губаха, минимальная температура воздуха опустилась до -1,7 градуса, в Кочево — до -0,2 градуса, в Кунгуре — до -0,4 градуса, в Осе — до -0,3 градуса, а в Кудымкаре — до 0 градусов. В самой Перми минимальная температура воздуха составила +0,8 градуса. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Следует отметить, что аналогичные явления наблюдались и в близлежащих областях: в Удмуртии, в районе Дебес, температура снизилась до -1,1 градуса, а в Свердловской области на значительной части метеостанций, особенно в Висиме (-2,2 градуса).

Существует вероятность повторения заморозков завтра в южной и восточной частях региона, однако в Перми, а также на севере и западе края ожидается более теплая ночь.

Важно подчеркнуть, что начало периода заморозков в этом году произошло позже, чем в 2024 году (когда они наблюдались 1 сентября) и в 2022 году (5 сентября), но раньше, чем в 2023 году (20 сентября).

