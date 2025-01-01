После нападения собаки в Перми госпитализировали восьмилетнюю школьницу По иску прокурора с владельца животного взыскана компенсация морального вреда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми во время прогулки восьмилетняя девочка пострадала от укуса собаки, сообщили в прокуратуре Прикамья.

Надзорные органы установили, что случай произошёл в июне 2025 года, а владелец животного не обеспечил должную безопасность окружающих, допустив бесконтрольное нахождение питомца в общественном месте. В результате нападения ребёнок был госпитализирован и нуждался в лечении полученных ран, а также в психологической реабилитации.

Учитывая, что здоровью девочки был нанесен вред, не содержащий признаков уголовного преступления, прокуратура подала иск в суд, требуя привлечь хозяина собаки к гражданско-правовой ответственности и обязать его выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора. Суд постановил, что владелец собаки должен выплатить семье потерпевшей девочки 50 тыс. руб. в качестве компенсации.

После вступления судебного решения в силу, прокуратура обеспечит контроль его фактического исполнения.

