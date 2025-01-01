Медик через суд добился от пермской больницы выплаты премии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Перми, прекратив трудовые отношения с медучреждением, обнаружил при окончательном расчёте, что ему не выплатили премию, на которую он рассчитывал за качественное выполнение обязанностей рентгенлаборанта. Не согласившись с таким положением дел, мужчина обратился в трудовую инспекцию, где ему посоветовали обратиться с иском в суд.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что основанием для отказа в выплате премии послужило лишь увольнение истца, произошедшее до момента начисления премиальных. При этом сотрудник не имел дисциплинарных взысканий, и не было выявлено других причин, препятствующих начислению премии. Удерживая положенные работнику средства, работодатель нарушил его право на справедливую оплату труда. Суд, основываясь на расчетах бухгалтерии, определил размер причитающейся выплаты, которая превысила 17 тыс. руб. К этой сумме была добавлена компенсация в 10 тыс. руб. за моральный ущерб, причинённый гражданину дискриминацией в трудовой сфере.

Для восстановления прав жителя Перми к делу подключились сотрудники районного отдела судебных приставов. В связи с отсутствием действий со стороны организации-должника, направленных на исполнение судебного решения, судебный пристав инициировал взыскание исполнительского сбора с больницы.

Данный штраф стал стимулом к скорейшему погашению финансовых обязательств, и в короткий срок вся сумма причитающихся выплат поступила взыскателю.

Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

